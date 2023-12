Geldern Open Air Diese Stars kommen ins Waldfreibad nach Walbeck

Im kommenden Sommer wird es im Waldfreibad Walbeck heiß und laut. Nach der Premiere des Metal-Festivals „Mett4All“ dreht am Sonntag, 23. Juni, 19.30 Uhr, die Band Völkerball die Verstärker auf. Harte Metal- und Industrial-Klänge, eine atemberaubende Pyro-Show und hypnotisierende Lichteffekte sorgen für einen besonderen Konzertabend auf der Liegewiese. Sich selbst bezeichnet die Band als „A Tribute to Rammstein“. Outfits, Musik, Stimme und Bühnenshow sind eine originalgetreue Kopie der in die Schlagzeilen geratenen Combo um Sänger Till Lindemann.