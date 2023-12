Podiumsdiskussion am Liebfrauen-Berufskolleg Geldern Schüler sehen die Zukunft eher pink

Wer ist das überhaupt, die Generation Z? Einig waren sich die Teilnehmer darin, niemanden in eine Schublade stecken zu wollen. Ob Babyboomer oder Generation X, Y, Z – nur weil man zur gleichen Zeit geboren wurde, habe dies nicht zu bedeuten, dass man sich automatisch miteinander verbunden fühle. „Zu beschreiben, was eine Generation ausmacht, ist schwierig“, sagte Paul Eisewicht. Vielmehr seien es die Erinnerungen an eine bestimmte Zeit, die eine Generation verbindet. „Wir alle haben unterschiedliche Denkweisen. Auch junge Leute sind ziemlich heterogen“, so der Soziologe. „Aber ehrlich gesagt, war das schon immer so, nicht erst bei der Generation Y.“ Ronja Ebeling findet Schubladendenken gefährlich. „Wenn die Generation Z wirklich nur Fridays for Future wäre, wie kann es dann sein, dass die AfD gerade auf TikTok einen so großen Erfolg hat?“