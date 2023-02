Konzert-Klavier für die Musik-Kita „Traumbaum“ in Hartefeld „Es klingt und schwingt aus allen Räumen“

Dass die „musikalischen Rituale“, die in den Alltag integriert wurden, schon Früchte tragen, freut Erzieherinnen und Eltern gleichermaßen. Am 23. April spielen die Duisburger Philharmoniker in der Gelderner Aula die von Heidi Leenen geschriebene Geschichte vom „Elefantenpups – mit dem Zoo-Orchester um die Welt“. Und neben der Tanzschule „8Counts“ sind auch die Kinder der Kita Traumbaum aus Hartefeld mit dabei. „Diesem Termin fiebern hier schon alle entgegen. Wir sind dem Förderverein und allen, die Anteil hatten, so dankbar, dass wir bei unserer musikalischen Arbeit nun auch ein Klavier einsetzen können, dass ich nur allen versichern kann: Das ist eine wirklich großartige Unterstützung für den Kurs, den wir eingeschlagen haben“, erklärt Sarah Ingenpaß. „Wir möchten die Kinder mit Spaß an klassische Musik und unterschiedliche Musikstile heranführen und diese erleb- und greifbar machen. Wir sind auf einem guten Weg“, ergänzt Heidi Leenen.