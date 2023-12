Weihnachten in Dormagen Miteinander singen und beten

Zu einem „Friedensgebet am Mittag" lädt die Gruppe „Spirit" alle Interessierten am Samstag, 23. Dezember, um 12 Uhr ein. Die 30minütige Auszeit von den Weihnachtsvorbereitungen findet in der katholischen Pfarrkirche St. Michael statt. „,Advent heißt Ankunft – und gerade jetzt ist es wichtig, dass wir auch ganz persönlich bei uns ankommen. Das möchten wir mit Gebeten, Impulsen und Musik unterstützen“, sagt Initiator Frieder Neher: „Wir würden uns freuen, wenn viele Menschen vor den Weihnachts-Feiertagen so ein Zeichen für den Frieden setzen: den Frieden in uns und mit den Menschen um uns herum.“