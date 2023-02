Spendenaktion der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft Wie ein Laptop aus dem Kreis im Kongo landete

Laptops, Tablets und Co. sind in unserem Alltag nahezu unverzichtbar. Nicht nur im Beruf, sondern auch im Privatleben sind sie nicht mehr wegzudenken. Wenn aber ein Laptop den immer höheren technischen Anforderungen nicht mehr entspricht und durch ein schnelleres und leistungsfähigeres Modell ersetzt werden muss, was macht man mit dem ausrangierten Gerät? Schade, weil eigentlich ist es ja nicht defekt und gefühlt auch noch gar nicht so alt. Wie schön wäre es, wenn dieser langjährige technische Begleiter nicht im E-Schrott landen würde, sondern ein neues, quasi zweites Leben geschenkt bekäme? Wertschätzen statt wegwerfen – Abfall vermeiden und Ressourcen schonen. Geschafft hat das der Laptop Nr. 000035478, der über die KKA an die gemeinnützige Organisation Labdoo gespendet wurde.