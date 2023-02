Messe ReiseWelt 2023 So will der Kreis Kleve in Düsseldorf um Besucher werben

Am Wochenende werden sich die Touristiker aus den Städten und Gemeinden auf Einladung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in Düsseldorf präsentieren. Am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr wird sich in den Schadow-Arkaden die ReiseWelt 2023 dem Publikum öffnen. „Das riesige Interesse an unserer Region und dem ebenso umfangreichen wie hochwertigen Prospekt-Material machte eine Wiederholung zum Muss“, heißt es von der Kreis-WfG.