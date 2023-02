Jeck mit dem Nieukerker Männergesangverein im Adlersaal Nieukerks „neuer“ Karneval macht Spaß

Franz-Josef Aengenheister und Michael Heyer machten unter dem Motto „Rehasport“ meisterlich vo, was man mit einem Gymnastikball so alles anstellen kann. Auf der Bühne wurde ein Nachbau des Hauses Lawaczek aufgestellt. Die Bauarbeiter wunderten sich darüber, dass sie den Auftrag hatten, die Bänke in Blickrichtung des Hauses Lawaczek aufzustellen, wurden dann aber von Antje (Markus Smeets) belehrt, dass die Bank schon in Blickrichtung des Hauses aufgestellt werden muss. Das Haus Lawaczek beherbergte bisher den Historischen Verein und jetzt „das älteste Gewerbe der Welt“. Zu Antje gesellten sich dann Rosi (Thomas Mertens) und Natascha (Franz-Josef Angenheister), die sich über die lange Liste an Männern wunderten, die als Kunden zu erwarten waren. Sie beschlossen, Unterstützung aus dem Publikum zu holen und stießen da auf Joana (Klaus Schmitz), die mit dem Lied „Joana, geboren um Liebe zu geben“ auf die Bühne zog. Chefin Layla (Erwin Baetzen) schickte ihre „Mädchen“ sofort auf ihre Zimmer. Dann stellte Layla fest, dass der Name Lawaczek noch nicht korrigiert war. Kurzerhand klebte sie ein mitgebrachtes Schild „yl“ über das „w“ und schon hieß es „Laylaczek“ statt Lawaczek. Die Stimmung war im Anschluss an das Programm weiterhin so gut, dass viele Gäste und Sänger bis weit nach Mitternacht mit Unterstützung von „Two for You“ feierten.