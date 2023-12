Marlies van Treeck legt Wert auf Teamarbeit Gelderns Seniorenbeirat unter neuer Leitung

Nach einer Vorstellungsrunde, bei der jedes Mitglied Gelegenheit hatte, Themen zu benennen, informierte sich der Seniorenbeirat zum Thema Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung in Geldern. Hierzu stellte Mathias Schmidt Bettina von der Linde vor. Die Leiterin des Bereichs Stadtentwicklung und Stadtplanung bei der Stadt Geldern informierte in einem Vortrag über den aktuellen Stand des Stadtentwicklungskonzeptes 2040, an dessen Profilierung Gelderner Bürger, kommunale Akteure, politische Vertreter und Fachleute der Verwaltung beteiligt waren und sind. Einen Abschlusstermin für das sogenannte Bürgerschaftsgremium stellte Bettina von der Linde für das Frühjahr 2024 in Aussicht.