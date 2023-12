Kurz hinter der Grenze Diese Ikea-Filiale hat sogar an Weihnachten geöffnet

Von Ikea hat wohl jeder ein Möbelstück in seinem Haushalt stehen. Und erste Anlaufstelle für Menschen in der Grenzregion ist die Filiale in Duiven. Wer noch Bedarf für Stuhl, Tisch, Schrank oder Deko sieht, kann auch an den Weihnachtsfeiertagen fündig werden: Die Filiale in Duiven öffnet an Heiligabend von 10 bis 16 Uhr, das Restaurant von 9 bis 15.30 Uhr. Nur am ersten Weihnachtstag bleibt das Möbelhaus geschlossen, am zweiten Weihnachstag hat man dann wieder von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Restaurant schließt um 17.30 Uhr.