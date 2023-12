Vier Fahrzeuge beschädigt Brand einer Großgarage in Haan

In einer Großgarage in Haan ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, sind dadurch vier Fahrzeuge beschädigt worden, darunter zwei Pkw, ein Motorroller und ein Rasenmähertraktor. Der Alarm an der Bachstraße war um kurz nach 3 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Gebäude.