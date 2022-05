Spendenaktion für Ukraine : Albert-Schweitzer-Schule hilft krebskranken Kindern

Geldern Die Schüler bastelten Friedenstauben und baten die Menschen auf der Straße um Spenden. Insgesamt kamen über 1100 Euro für die Ukraine zusammen.

Schüler und Lehrer der Albert-Schweitzer-Schule in Geldern haben sich zusammengeschlossen, um die Not der Menschen in der Ukraine zu lindern. Besonders krebskranke Kinder, die regelmäßige medizinische Hilfe benötigen, sollten finanziell unterstützt werden. Also bastelten die Schüler Friedenstauben zum Aufhängen und Aufstellen, in Glasrahmen und auf Windlichtern. Auch das Kochbuch der Nationen, das Schüler und Eltern zusammengestellt haben, floss in die Aktion ein.