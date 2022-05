Kreis Kleve : Wahlhilfe für Sehbehinderte

Kreis Kleve Für erblindete und sehbehinderte Menschen gibt es ein Angebot zur Unterstützung bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl 2022. Jetzt hat das Kreishaus Details bekanntgegeben.

Die Arbeitsgemeinschaft der Blinden- und Sehbehindertenvereine in Nordrhein-Westfalen (BSVNRW) organisiert die Produktion und Verteilung von Wahlhilfepaketen. Diese beinhalten eine Wahlschablone sowie eine CD mit Gebrauchsanweisung und den Kontakt zu einem telefonischen Ansagedienst. Das Angebot ist kostenlos. Finanziert wird es vom Innenministerium des Landes NRW.

Menschen, die in den örtlichen Bezirksgruppen und Mitgliedsvereinen der BSVNRW organisiert sind, erhalten ihre Wahlhilfen automatisch. Blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte, die nicht in diesen Vereinen Mitglied sind, können sie telefonisch bestellen. Für den Kreis Kleve ist die Zentrale in Meerbusch zuständig, Telefon 02159 965 50.