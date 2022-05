Klausuren in Kevelaer und Geldern : Auftakt der Abi-Prüfungen im Bühnenhaus

2022 brüten die Schüler des Gymnasiums Kevelaer über den Mathe-Klausuren im Konzert- und Bühnenhaus. Foto: Gymnasium/Gymnasium Kevelaer

Kevelaer/Geldern In Kevelaer werden einige Klausuren wieder im Theater geschrieben. In Geldern am Lise-Meitner-Gymnasium ging es zurück in die Schule.