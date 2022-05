Leonardo da Vinci Gesamtschule in Ratheim : Willkommensgeste für ukrainische Schüler

Hückelhoven Die Schülerinnen und Schüler der Ratheimer Leonardo da Vinci Gesamtschule heißen Geflüchtete aus der Ukraine willkommen. Gepackt haben sie Pakete mit Schulmaterial.

In den vergangenen Tagen und Wochen sind zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine in NRW angekommen, einige von ihnen auch in Hückelhoven. Darunter befinden sich natürlich auch Kinder, die in die Schule oder in den Kindergarten gehen müssten. Für sie wird versucht, die Möglichkeiten zu schaffen. So auch an der Leonardo da Vinci Gesamtschule. Um die neuen Mitschüler und Mitschülerinnen zu begrüßen, haben die Schülerinnen und Schüler schon Anfang April begonnen, Schnellhefter, Schreibblöcke, Stifte, Spitzer, Mäppchen, Lineale und zahlreiche andere Schulmaterialien zu sammeln, die sie für ihre neuen Klassenkameraden besorgt haben.