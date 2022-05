Aktion der Albert-Schweitzer-Schule : Schüler verteilen Denkzettel für zu schnelles Fahren

Geldern Statt der sonst üblichen „Knöllchen“ wiesen die Kinder die Raser auf die gefährliche Situation für andere Verkehrsteilnehmer hin und regten zum Nachdenken an.

Eine besondere Aktion im Rahmen der Verkehrserziehung erlebten in dieser Woche die Drittklässler der Albert-Schweitzer-Schule Geldern. Gemeinsam mit der Polizei kontrollierten sie das Fahrverhalten von Autofahrern vor der Grundschule sowie das Einhalten des Tempolimits. Die zu schnellen Fahrer wurden aus dem Verkehr gezogen und erhielten diesmal nicht, wie sonst üblich, ein „Knöllchen“, sondern einen selbst gestalteten Denkzettel der Kinder, der auf die gefährliche Situation für andere Verkehrsteilnehmer hinwies und zum Nachdenken anregen sollte. Die betretenden Gesichter der betroffenen Autofahrer machte schnell deutlich, dass so mancher wohl lieber ein Protokoll bezahlt hätte, als vor den Kindern glaubwürdige Ausreden und Ausflüchte zu formulieren. Im Gegenzug wurden besonders besonnene Fahrer, die sich an die Geschwindigkeitsregeln hielten, mit einem „Dankezettel“ belohnt. Ein Kind sagte: „Ich guck jetzt auf jeden Fall bei Mama, dass sie nicht schneller als 30 km/h fährt, sonst kriegt sie auch einen Denkzettel.“ Im Anschluss an diese Aktion gab es für die Kinder noch ein Verkehrssicherheitstraining der Kreis Klever Verkehrswacht auf dem neu gestalteten Schulhof.