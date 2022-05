Für Ukraine-Opfer : 24-Stunden-Spendenschwimmen in Gerderath

Menschen in Erkelenz haben in den vergangenen Wochen schon zu vielen Anlässen Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Foto: Marvin Wibbeke

Erkelenz Nachwuchspolitiker aus Erkelenz sammeln für Ukraine-Opfer. Ziel ist von Samstag bis Sonntag, die Strecke bis in die ukrainische Hauptstadt zu schaffen. Beim Spendenschwimmen mitmachen kann jeder.

Unzählige Spendenaktionen für Menschen, die noch in der Ukraine sind oder aus dem Land flüchten musten, sind in den vergangenen Wochen in der Region bereits gelaufen. Jetzt kommt in Erkelenz eine weitere dazu: Der vor wenigen Monaten gegründete „Ring Politischer Jugend“, kurz RPJ, ruft am kommendene Wochenende zu einem 24-Stunden-Spendenschwimmen auf.

Von Samstag, 7. Mai, 10 Uhr, bis Sonntag, 8. Mai, 10 Uhr, richten die Nachwuchspolitiker diese Veranstaltung im Gerderather Schwimmbad aus. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Schaffen wir es, von Erkelenz bis Kyjiw zu schwimmen?“.

Interessierte können rund um die Uhr ohne Anmeldung in die Schwimmhalle (Hermann-Josef-Straße 23) kommen und dort pro geschwommener Bahn einen selbst gewählten Betrag spenden und selbst mitschwimmen. Auch Sponsorinnen und Sponsoren können kommen oder sich vorab beim RPJ melden.

Das geht am besten über die sozialen Medien. Auf der Veranstaltung werden Speisen und Getränke gegen eine freiwillige Spende ausgegeben, für Musik ist ebenfalls gesorgt. Die Spenden sollen an die „Aktion Deutschland hilft – Nothilfe für die Ukraine“ gehen. Der RPJ will damit an die bisherigen Aktionen und Demonstrationen, die Verbände, Parteien und die Stadt organisiert hatten, anknüpfen, um so den Menschen in der Ukraine zu helfen und gleichzeitig ein spannendes Event für junge Menschen in Erkelenz schaffen.

„Die Hilfsbereitschaft, die die Erkelenzerinnen und Erkelenzer bisher gezeigt haben, ist überwältigend und wir setzen darauf, dass sie sich auch bei einer solchen Aktion zeigt“, sagt die Vorsitzende Inga Menzel, die für die Grünen im Stadtrat sitzt. „Außerdem haben wir uns als RPJ ohnehin das Ziel gesetzt, gemeinsam für junge Menschen in Erkelenz mehr Freizeitmöglichkeiten zu schaffen – denn davon gibt es aktuell noch viel zu wenige. Das Spendenschwimmen, so wie wir es organisieren, schlägt da zwei Fliegen mit einer Klappe“. Von Erkelenz bis in die ukrainische Hauptstadt sind es übrigens knappe 1900 Kilometer. Um diese Strecke zu schaffen, müssten also tausende Teilnehmer mitmachen.

Der Ring Politischer Jugend hatte sich vor wenigen Monaten aus einigen jungen Politikerinnen und Politikern in der Erka-Stadt zusammengeschlossen, die aus den Jugendorganisationen von CDU, Grünen, SPD und FDP stammen und nach der jüngsten Kommunalwahl im Jahr 2020 mehr Verantwortung in ihren Parteien und Fraktionen übernommen hatten. Sie wollen künftig auch über Parteigrenzen hinaus zusammenarbeiten und dabei verstärkt die Interessen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Stadt vertreten.

