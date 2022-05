Einsatzmedaillen verliehen : Land NRW ehrt 500 Fluthelfer aus dem Kreis Kleve

Landrätin Silke Gorißen übergibt Einsatzmedaillen und Urkunden für die Feuerwehrleute an Kreisbrandmeister Reiner Gilles. Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Rund 500 Helferinnen und Helfer aus dem Kreis Kleve erhalten die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen.

(RP) Die Landesregierung ehrt damit alle Menschen, die beim schweren Unwetter Bernd im Juli 2021 im Einsatz waren. Landrätin Silke Gorißen übergab im Namen von NRW-Innenminister Herbert Reul die Einsatzmedaillen samt entsprechender Urkunden an den Klever Kreisbrandmeister Reiner Gilles. Er wird sie an die Feuerwehrkameraden in den Städten und Gemeinden des Kreises Kleve übergeben. Die Hilfsorganisationen waren vom Land NRW direkt angeschrieben worden.