Klassik in Geldern : Großes Chorkonzert in Gelderns Pfarrkirche

Simone Krampe singt erstmals in Geldern. Foto: Alex Waltke

Geldern In St. Maria Magdalena erklingen am 22. Mai unter anderem Werke von Bach und Buxtehude. Sopranistin Simone Krampe tritt zum ersten Mal in Geldern auf.

In der Jahresreihe der Geistlichen Konzerte erklingt in Gelderns Pfarrkirche St. Maria Magdalena am Sonntag, 22. Mai, ab 17 Uhr ein festliches Chorkonzert. Auf dem Programm stehen Werke von Buxtehude, Marcello und Mozart.

Eröffnet wird das Konzert mit der festlichen Orchestersuite D-Dur von Johann Sebastian Bach (BWV 1068). Mit der Kantate von Dietrich Buxtehude (1637-1707) „Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken“ für Chor, Solisten und Orchester erklingt dann das erste Chorwerk des Konzertabends. Des Weiteren wird der Solo-Oboist der Essener Philharmoniker, Gerhard Schnitzler, das Konzert d-moll von Alessandro Marcello (1673-1747) spielen. Dieses Konzert verdankt seine Popularität der Cembalo-Bearbeitung durch Johann Sebastian Bach (BWV 974). Mit der Motette „Exsultate jubilate“ für Sopransolo und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart wird der Bogen zur Klassik geschlagen. Die Krönungsmesse Mozarts bildet dann den feierlichen Abschluss des Konzertes.

Die Ausführenden sind Sopranistin Simone Krampe, die erstmals in Geldern singt, Louise Rijs (Alt), Mark Heines (Tenor), Guido Jentjens (Bass), Gerhard Schnitzler (Oboe), Ludger Morck (Continuo), der Chor an St. Maria Magdalena Geldern sowie Mitglieder der Dusiburger Philharmoniker. Konzertmeisterin ist Anke Becker, die Leitung hat Kantor Dieter Lorenz.

Einlass ist ab 16.15 Uhr. Es gibt derzeit keine Einlassbeschränkungen mehr. Karten zum Preis von 18 Euro (Schüler zehn Euro) sind erhältlich beim Förderkreis Geistliche Konzerte, Telefon 02831 1324709, bei den Buchhandlungen „Keuck“ und „Bücherkoffer“ in Geldern und an der Abendkasse.

(RP)