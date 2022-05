Soziales : Sparkassen-Stiftung fördert Vereine der Blumenstadt

Straelen Anträge können noch bis zum 31. Mai gestellt werden. Ende Juni wird das Kuratorium der Sparkassenstiftung über die Wünsche beraten.

Allmählich zeichnet sich eine Normalisierung des Vereinslebens in Straelen ab. Deshalb ruft der Vorstand der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen gemeinnützige Vereine und Einrichtungen in Straelen auf, Förderanträge für geplante Maßnahmen und wichtige Anschaffungen bis zum 31. Mai einzureichen. In der für Ende Juni 2022 terminierten Sitzung wird sich das Kuratorium der Sparkassenstiftung zu den Anträgen beraten und über die Spendenvergabe entscheiden. Eine zweite Sitzung ist im Oktober 2022 geplant. Anträge für diese Sitzung nimmt der Stiftungsvorstand bis Mitte September entgegen.