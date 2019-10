Geldern-Kevelaer : Caritasverband trauert um Gründervater

Geldern Johannes Sieben ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er hat die Caritas in Geldern und Kevelaer geprägt.

Von der Gründung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer im Jahr 1967 an wirkte er bis 1996 als stellvertretender Vorsitzender des Verbandes. Während der zweite Gründervater des Verbandes, Hermann-Josef Geurts, vor allem die Finanzen des Caritasverbandes im Blick hatte, widmete Johannes Sieben seine ganze Aufmerksamkeit dem Wohle der Menschen. „Wir haben uns nicht um eine Geschäftsordnung und solche Dinge gekümmert, sondern einfach angepackt. Unser Motto war: Taten statt Daten“, erinnerte sich Johannes Sieben einmal an die Anfangsjahre des Caritasverbandes zurück.

Johannes Siebens Herzensanliegen war das Engagement für beeinträchtigte Kinder, denen er sich beruflich als Sonderschulkonrektor, aber auch ehrenamtlich in der Caritas-Arbeit widmete. So gründete er 1969 den Kindergarten St. Michael, der damals als erster Sonderkindergarten am unteren Niederrhein Platz für 24 beeinträchtige Kinder in der alten Dorfschule in Aengenesch bot. Noch heute fördert die Einrichtung im Gelderner Barbaraviertel Kinder mit Beeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen.