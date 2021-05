Stabwechsel im DPSG-Diözeanverband Aachen : Monika Bergendahl übernimmt Geschäfte im Pfadfinder-Haus

Finanzwirtin Monika Bergendahl ist seit Mai die neue Geschäftsführerin des DPSG Diözesanverband Aachen. Ihr Büro hat sie im Haus Sankt Georg in Wegberg-Watern. Foto: DPSG Diözesanverband Aachen

Watern Die Geschäfte im Haus Sankt Georg in Wegberg werden künftig über ihren Schreibtisch laufen: Monika Bergendahl ist seit Mai die neue Geschäftsführerin des DPSG Diözesanverband Aachen.

Monika Bergendahl übernimmt damit die Nachfolge von Heribert Rychert, der Ende Juni in den Ruhestand gehen wird.

Als Geschäftsführerin des Verbandes ist sie auch für die Bildungsstät-ten Haus Sankt Georg in Wegberg und die St. Nikolaus Jugendstätte Rursee in Schmidt in der Eifel verantwortlich. Um die Einarbeitung in die Geschäfte des Verbandes und beider Bildungsstätten so reibungslos wie möglich zu gestalten, arbeiten Monika Bergendahl und Heribert Rychert zwei Monate parallel.

Monika Bergendahl ist Diplom-Finanzwirtin und hat bis zum Jahr 2011 in der Finanzverwaltung und bis 2021 als geschäftsführende Leitung in der Jugendbildungsstätte Rolleferberg des Bundes Deutscher Katholischen Jugend (BDKJ) in Aachen gearbeitet.

Mit dem DPSG-Diözesanverband Aachen verbindet sie eine lange Geschichte. Die gebürtige Krefelderin ist 1988 als Leiterin im Stamm Raubritter Hüls in den Verband eingestiegen. Sie war von 1995 bis 2001 ehrenamtliche Diözesanvorsitzende und anschließend sieben Jahre lang ehrenamtliche Vorsitzende.

Als Geschäftsführerin will Monika Bergendahl unter anderem Lobbyarbeit für außerschulische Bildung und Jugendverbandsarbeit leisten sowie die Angebote der Bildungsstätten und des Verbandes weiterentwickeln. Außerdem will sie die Belange katholischer Jugendverbände stärker in den Aachen Bistumsprozess „Heute bei dir“ einbringen.

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg ist mit 7000 Mitgliedern und rund 35.000 Ehemaligen der größte Pfadfinderverband im Bistum Aachen. Die Mitglieder engagieren sich in 85 Ortsgruppen. Ihr Ziel ist die Erziehung von jungen Menschen zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.

(RP)