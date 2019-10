Neurather Gärtner : Wo Hummeln die Tomaten bestäuben

Auf ernährungsinteressierte, umweltbewusste und technikbegeisterte Menschen warten am 27. Oktober ganz besonders spannende Einblicke an einem außergewöhnlichen Ort: Die Neurather Gärtner öffnen beim Familientag die Türen ihrer Gewächshäuser und zeigen, wie leckere Tomaten mit hochmoderner Technik am Standort Neurath wachsen.

Navigationsadresse: Energiestraße 101, Grevenbroich-Neurath, dann am nächsten Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in den Blesdückerweg einfahren). Dabei erwarten sie neben Informationen zu verschiedenen Themen rund um die moderne, CO2-neutrale, nachhaltige Gewächshausproduktion auch Aktionen für die jüngsten Besucher, Getränke sowie ein besonderes Tomaten-Show-Kochen. Die Einnahmen werden die Neurather Gärtner vollständig an soziale Einrichtungen spenden. Die Neurather Gärtner, ein Zusammenschluss von vier Gesellschaftern, kultivieren seit 2011 am Standort Neurath verschiedene Tomatensorten für den regionalen Markt. Bei ihrer Tomatenproduktion kommen die neuesten Kulturmethoden zur Anwendung. Darüber hinaus legen die Neurather Gärtner großen Wert auf eine nachhaltigere Produktion. Die klimatischen Bedingungen im Gewächshaus werden mit modernster Computertechnologie an die Bedürfnisse der Tomaten angepasst. Überschusswasser aus der Bewässerung der Tomaten-Pflanzen wird aufgefangen, mit UV-Licht entkeimt und erneut für die Bewässerung genutzt. Dadurch werden Einträge von Dünger in das Grundwasser vermieden. Beheizt werden die Produktionsgewächshäuser mit der Abwärme eines gegenüberliegenden Kraftwerkes. Bei der Bestäubung der Tomaten kommen Hummeln zum Einsatz, und Nützlinge arbeiten gegen tierische Schädlinge. Krankheiten werden, soweit möglich, ebenfalls mit biologischen Methoden behandelt. Die Besucher des Familientages werden viel Wissenswertes über die verschiedenen Tomaten-Sorten mit ihren jeweiligen Besonderheiten und Details zu Pflanzung, Wachstumsphase und Ernte lernen.