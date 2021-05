Caritas hilft in letzter Lebensphase : Hospizdienst ist da, wenn Menschen gehen müssen

Geldern Franziska Eickmans und Birte Bensikaddour kümmern sich darum, dass Menschen nicht alleine sterben müssen, sondern die Zeit mit ihrer Familie zu Hause verbringen können.

Seit Jahresbeginn ist der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst im Gesundheitszentrum am St.-Clemens-Hospital Geldern beheimatet. Das Ziel ist, dass schwerstkranke und sterbende Menschen in vertrauter Umgebung ihre letzte Lebensphase ganz individuell gestalten können. Dabei geht es den beiden hauptamtlichen Koordinatorinnen Franziska Eickmans und Birte Bensikaddour mehr als um die Beratung zu allen Leistungen rund um palliative Pflege und Hospizdienste. „Menschen sollen nicht alleine sterben müssen“, bringt es Birte Bensikaddour auf den Punkt. Gemeinsam mit 35 Ehrenamtlichen setzen die beiden Palliativ- und Hospizfachkräfte im ambulanten Dienst alles daran, diesen Gedanken umzusetzen. „Uns ist es besonders wichtig, dass die Menschen selbst entscheiden, was sie möchten. Denn ein selbstbestimmtes Leben steht weiterhin im Vordergrund – auch in der letzten Lebensphase“, führt Franziska Eickmans aus.