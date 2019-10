Awo-Kita Os Hött : Junge Kicker genießen Fußballaktionstag beim SV Sevelen

Sevelen Viel Spaß hatten die Kinder der Awo-Kita Os Hött bei ihrem Fußballaktionstag. 22 Kinder und ihre Erzieherinnen wurden am Sportplatz des SV Sevelen begrüßt, auf dem Dieter Sibben und seinem Helferteam, bestehend aus Theo Rörthmans und Lisa Gangl, ein tolles Trainingsprogramm für die Kinder auf die Beine gestellt hatten.

Das Training hatte es in sich: rennen, springen in und aus dem Reifen heraus, Slalomparcours – da durfte das Torwandschießen am Ende natürlich auch nicht fehlen.