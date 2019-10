KAB St. Josef : Neun erlebnisreiche Tage in der Toskana

Die KAB St. Josef aus Geldern hat in der Toskana viel erlebt. Foto: Karl Spettmann

Geldern Die KAB St. Josef Geldern unternahm unter der Leitung von Johannes Blehs eine neuntägige Erlebnisreise mit 34 Personen in die in Mittelitalien gelegene Toskana. Nach einer Zwischenübernachtung in Kramsach/Österreich ging die Fahrt über den Brenner, vorbei am Gardasee, durch die Po-Ebene nach Roggello.

Dort wurden im Hotel „Usignoli“ die geräumigen Zimmer bezogen.

Die erste Tour führte in das nur 40 Kilometer entfernte Florenz, die Stadt der Renaissance, der Kunst und der Medici. Der Rundgang führte zum Piazzale Michelangelo, zur Basilika Santa Maria Novella, zur Kirche San Miniato, weiter zum Besuch des Domes mit dem Campanile von Giotto, der Piazza della Signora, der Pallazzo Vencchio und endete an der Kirche Santa Croce.

Der nächste Ausflug ging in die Weinregion des Vernaccia und des Chianti. Zunächst wurde die Stadt der Geschlechtertürme, San Gimignano, mit der Piazza Cisterna besucht. Dann ging es weiter zu einem Weingut mit rustikalem Ambiente mit Führung und Weinprobe. Bei einen Spaziergang konnte am folgenden Vormittag das riesige Hotelgelände erkundet werden. Am Nachmittag war die Abtei Vallembrosa das Ziel. Die benediktinische Gründung aus dem elften Jahrhundert ist nach vielen Zerstörungen wieder aufgebaut worden und präsentiert sich als monastisches Zentrum der Region.