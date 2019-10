Sevelen : St.-Antonius-Haus in Sevelen erfüllt auch Sonderwünsche

St.-Antonius-Haus in Sevelen erfüllt auch Sonderwünsche

In der Küche des St.-Antonius-Hauses, von links: Susanne Winter, Hausleiter Wolfgang Gaedicke, Küchenchef Thomas Theysen und Barbara Backus. Foto: Harald Westbeld/Caritas Münster

Sevelen So war das ursprünglich nicht gedacht – aber möglich ist es doch. Frühstück gibt es ab 7.30 Uhr im St.-Antonius-Haus in Sevelen. Aber wenn gewünscht, servieren die Mitarbeiterinnen auf den Etagenküchen der drei Wohngruppen nebenbei schon um 5.30 Uhr ein Tässchen Kaffee.

Ein kleiner Sonderwunsch, dessen Erfüllung zum Wohlfühlen beiträgt, weiß Wolfgang Gaedicke, der das Altenheim am Niederrhein ein Vierteljahrhundert leitet: „Und damit die Atmosphäre prägt“. Dass Sonderwünsche in St. Antonius möglich sind, liegt auch daran, dass Gaedicke nicht mit der Zeit gegangen ist. Als um die Jahrtausendwende der Kosteneffizienz wegen gerne outgesourct wurde, behielt er die eigene Küche und die im Haus angestellten Mitarbeiter des Reinigungsdienstes. Wie übrigens viele seiner Kollegen in den umliegenden Altenheimen.