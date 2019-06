Kindergarten und Natur in Sevelen : Kita „Oss Hött“ setzt auf Grün und Natur

Bei der Gemüseaufzucht im naturnahen Garten der Kindertagestätte „Oss Hött“ packen alle mit an. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Sevelen Die besondere Gartengestaltung ist der Landschaftsarchitektin Jenny Humrich zu verdanken. Viele Eltern halfen bei der Umsetzung mit. Kinder lernen Verantwortung und haben einen Ort zur Entspannung.

Es ist grün, sehr grün, wenn man den Außenbereich der Kita „Oss Hött“ in Sevelen betritt. Einrichtungsleiterin Melanie Stender strahlt. Der Eindruck „viel Grün“ bestätigt, was sie und ihre Kollegen erreichen wollten. Gemeinsam mit Landschaftarchitektin Jenny Humrich und der Muskelkraft der Eltern schufen sie ein naturnahes Außengelände für die 65 Kinder in der Einrichtung.

Eine Ecke des großen Gartens ist mit weiß-rotem Flatterband abgesperrt. Dort müssen die Pflanzen noch ein bisschen wachsen. Viel los ist an der neuen Matschanlage mit der großzügigen Holzumrandung. Ein Werk, das dank der Tischlerei Knorr verwirklicht werden konnte. Die Handpumpe ist nicht nur ein beliebtes Spielzeug, sondern auch nützlich.

Info Der Kindergarten „Oss Hött“ in Sevelen Kita Seit 2018 hat die Awo die Trägerschaft für den Kindergarten „Oss Hött“, der mehr als 20 Jahre als Elterninitiative geführt wurde. Den Kindergarten besuchen 65 Kinder, die in drei Gruppen aufgeteilt sind. Pro Natur Joghurt, Milch und Wasser gibt es in Glasflaschen in der Kita. Monika Hertel vom Nabu war zu Besuch und hat den Kindern erklärt, wie wichtig Bienen sind. Die Erzieher werden in Seminaren zum Thema Naturpädagogik weiter geschult.

Einige Schritte weiter befindet sich ein Bereich mit Hochbeeten. Um die Erzieherin und „Gartenbeauftragte“ der Kita, Helma Meurisch, haben sich einige Kinder versammelt. „Ich mache die große Kanne voll und fülle eure kleinen“, sagt die Erzieherin, und schon geht es los. Das Gemüse in den Beeten braucht dringend Wasser.

Die Kinder stehen bereit mit ihren Gießkannen. Gelbe Himbeeren, kleine Erdbeeren, ein Kiwistrauch, verschiedene Tomatensorten, Möhren und Kohlrabi, viel gibt es im Garten zu entdecken. Alle warten gespannt darauf, dass es wächst und dann geerntet werden kann. „Die Kinder können den Prozess begleiten. Wenn ich etwas anpflanze, muss ich ich mich auch kümmern“, sagt Melanie Stender über den Lernprozess.

Aber der Garten soll nicht nur Lernwerkstatt sein. „Das Außengelände ist gleichzeitig auch Erweiterung des Raumangebots“, erklärt die Kita-Leiterin. Einfach mal rausgehen, auf die Wiese legen und gucken, welche Tiere da sind, das ist möglich. Wie auf Zuruf kommt ein Schwarm Spatzen vorbei und lässt sich auf der Hecke nieder. Die Hecken, die vielen Sträucher sind auch stille Rückzugsorte an langen Kindergartentagen.

Vor der Umsetzung habe man sich 2018 mit Landschaftsarchitektin Jenny Humrich zusammengesetzt und überlegt, was die Kinder brauchen. Herausgekommen ist, dass es sowohl einen Bolzplatz für die Fußballbegeisterten gibt als auch einen Fahrparcours. „Keiner kommt sich dabei in die Quere“, sagt Melanie Stender. An anderer Stelle steht ein Kletterbaum. Es wurde außerdem ein trockenes Flussbett nachgebildet, das als Fühlpfad für die Füße gestaltet wird. Was kommt, sind noch ein Bodentrampolin, eine Rutsche auf einem Hügel, der an den Hobbit-Hügel bei „Herr der Ringe“ erinnert, ein Stelzengang und Balancierbalken.