Ein Labor-Mitarbeiter bereitet einen PCR-Test für die Analyse auf Mutationen des Coronavirus vor, die sogenannte Sequenzierung von Corona-Varianten. In Geldern wurde nun an der Gesamtschule, am Kindergarten St. Raphael und an der Liebfrauenrealschule die indische Mutante nachgewiesen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow