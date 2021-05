Kleinprojekte für den ländlichen Raum : Grüne Inseln und ein Visionenlabor

Gelderland Mit rund 200.000 Euro werden 19 Projekte aus den Kommunen Geldern, Kevelaer, Nettetal und Straelen gefördert, die sich mit den Themen Biodiversität, Tourismus, soziales Miteinander und Stärkung der Ortskerne beschäftigen.

Durch die Kleinprojektförderung können auch Naherholungs- und Freizeitangebote in der Region weiter ausgebaut werden. Der Verein Grow Holt bekommt Mittel für einen Tauschtreff für Bücher und Spiele an der Grundschule in Auwel-Holt. Am Waldfreibad Walbeck wird der Aufenthalt für Familien durch eine Seilbahn, Sonnensegel und Familiensofas attraktiver gestaltet. Der Aktiv-Bewegungsparcours am Fitnessbad „Wasserstraelen“ wird um einen Treffpunkt mit Sitzbänken ergänzt. Der Schulhof in Walbeck erhält eine Boulderwand. Eine Ruheoase auf einer Radtour wird in Breyell am Speckerhof eingerichtet. In Nettetal werden sechs Selfie-Points an touristisch attraktiven Standorten mit einmaligen Panoramablicken errichtet. In Hins­beck wird es an einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Verkaufsautomaten einen Streichelzoo geben. In Geldern soll die mittelalterliche Geschichte durch einen Festungswanderweg, der die Verläufe der Stadtmauer und der ehemaligen Befestigungsanlage nachzeichnet, erlebbar gemacht werden.