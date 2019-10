Robert-Jungk-Gesamtschule : Bahnanlagen sind keine Spielplätze

Aldekerk Anfang Oktober 2019 nahmen alle Fünftklässler des Standortes Kerken-Aldekerk an der bundesweiten Präventionskampagne „Bahnanlagen sind keine Spielplätze!“ teil. Bei der theoretischen Einführung durch eine Vertreterin der Bundespolizei konnten die Jungen und Mädchen bereits mit allerlei Vorwissen rund um das Thema punkten.

Anschließend ging man gemeinsam zum Bahnhof Aldekerk, um sich vor Ort ein Bild über mögliche Gefahrenpunkte zu machen. Im Mittelpunkt standen hierbei die zahlreichen Gefahrenschilder, deren Bedeutung im Gespräch vertieft wurde. Als ein Highlight erwies sich die angeleitete Überprüfung des Notfallknopfes. Bereits nach wenigen Sekunden meldete sich die Leitstelle in Duisburg und wünschte der Schülergruppe einen erfolgreichen Tag. Und eines war sowieso allen sofort klar: Den Notfallknopf, den drückt man nur, wenn man wirklich in Not geraten ist. An der Gesamtschule ist die Teilnahme der Fünftklässler an der Kampagne „Bahnanlagen sind keine Spielplätze!“ Bestandteil des Verkehrserziehungskonzeptes.