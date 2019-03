Politik in Kerken: Halle bekommt den Namen „Sportzentrum Aldekerk“

NIEUKERK Mann und Frau sind sich nicht immer sofort einig, wenn es um den richtigen Namen des zu erwartenden Kindes geht. Doch ein Konsens lässt sich nach kurzer Zeit zumeist finden. Lange Diskussionen, die sich über Monate hinweg zogen, gab es hingegen über die Namensgebung der neuen Aldekerker Sporthalle an der Robert-Jungk-Gesamtschule.

Innerhalb und zwischen den einzelnen Fraktionen des Kerkener Gemeinderates wurde heftig diskutiert. Welcher Name angemessen für die neue Aldekerker Sporthalle ist, darauf haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses am Mittwoch, 20. März, nun verständigen können.

Die CDU- und SPD-Fraktion folgen dem Antrag des TV Aldekerk, der vom FC Aldekerk unterstützt wird. Weitere Anträge zu diesem Sachverhalt sind bei der Gemeinde nicht eingegangen, heißt es. „Sportzentrum Aldekerk“ soll die Sporthalle am Rahmer Kirchweg getauft werden. „Auch wenn wir in den eigenen Reihen heftig diskutiert haben, werden wir dem Antrag vom TV Aldekerk folgen“, erklärt Ulrich Neffe, stellvertretender CDU-Vorsitzender.

Im Bereich Tourismus vermeldet Nicole Thissen, Mitarbeiterin der Gemeinde für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Kulturangelegenheiten, in ihrem Jahresbericht 2017 eine gute Zusammenarbeit mit der Firma Niederrhein-Tourismus. Das Onlineangebot des Unternehmens verschaffte der Gemeinde eine überregionale Bedeutung. Niederrhein Tourismus war darüber hinaus regelmäßig in Kerken zu Gast, um die Gemeinde über Trends, Entwicklungen und Fördermöglichkeiten zu informieren.

Die vier Gemeinde-Fahrräder, die zum Verleih an den Standorten Landgasthaus Wolters sowie im Hotel Haus Thoeren angeboten werden, erzielten im Jahr 2017 rund 400 Euro. Dem steht eine Investition von rund 1500 Euro entgegen. Trotz der verhältnismäßig geringen Einnahmen soll das Angebot aufrecht erhalten werden, heißt es. Positive Entwicklungen seien in den Übernachtungszahlen in Kerkener Hotels erkennbar. Der Kreis Kleve verzeichnet eine derartige Entwicklung im wachsenden Tourismus. Auch das Jahr 2018 zeige eine ähnlichen Trend auf, so Thissen.