Fußball : Aram Abdelkarim fällt lange aus

Straelen (ütz) Der SV Straelen, Tabellenführer der Fußball-Oberliga, wird wochenlang ohne Aram Abdelkarim auskommen müssen. Der torgefährliche Linksaußen und Spielgestalter hat sich am Sonntag beim 5:2 in Nettetal einen Riss des Fußwurzelbandes am Sprunggelenk zugezogen.

