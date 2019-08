Schulleben in der Gemeinde Issum : Die Brüder-Grimm-Schule wird digital

von Bianca Mokwa Mit dem neuen Schuljahr gibt es im Klassenzimmer neue Möglichkeiten. Smartboards haben die grüne Tafel abgelöst, ein Spezialstift die Kreide. E-Books ergänzen das normale Schulbuchangebot. Kinder sollen die Mediennutzung lernen.

Der erste Schultag nach den Ferien ist immer ein bisschen aufregend. Wie haben sich die anderen verändert? Was haben sie in den Ferien erlebt? Auf die Schüler der Brüder-Grimm-Schule in Issum wartete eine besondere Überraschung. Ihre Klassenräume haben sich verändert. Statt der grünen Tafel hängen nun Smartboards in den Klassen. Schulleiterin Christel Münster fragte ihre Kollegin Heike Steckel nach der ersten Reaktion der Kinder. Die spricht von einem „Wow-Effekt“. Neue Medien seien in der heutigen Zeit kaum noch aus dem Alltag der Menschen wegzudenken. Ziel der Grundschule müsse es daher sein, die Kinder bei ihrer Mediennutzung zu unterstützen und zu einem angemessenen Umgang zu befähigen, so die Schulleitung.