i-Dötzchen in Geldern : Des Kaisers erster Schultag

Geldern Heute ist er Bürgermeister von Geldern, aber auch Sven Kaiser war mal ein i-Dötzchen. Im Jahr 1977 hatte er seinen ersten Schultag.

(veke) Auch ein Bürgermeister war mal i-Dötzchen: Sven Kaiser hatte im Jahr 1977 seinen ersten Tag an der Katholischen Grundschule in Issum. „Dies war eine schöne Zeit“, sagt der Bürgermeister. „Vor allem an unsere Klassenlehrerin Frau Westerheide erinnere ich mich gerne.“ Nach der Grundschule wechselte Sven Kaiser auf das Friedrich-Spee-Gymnasium nach Geldern, das seinerzeit von Dr. Hans-Georg Schmitz geleitet wurde. Die ersten Jahre auf dem FSG, so berichtet Kaiser, waren durchwachsen. „Wenn ich meine Zeit in wenigen Worten beschreiben soll, dann würde ich diese Schulzeit niederrheinisch-präzise als ,so na ja’ bezeichnen.“ Die Oberstufe hingegen hat der heutige Bürgermeister genommen. „Das fand ich super, und dies nicht nur aufgrund zahlreicher Freistunden“, sagt er. „Für uns Schüler bot sich so die Gelegenheit zu häufigen Besuchen in der Gelderner Innenstadt. Eine schöne Zeit, die ich mit meinen Mitschülern erleben durfte.“ Heute haben zahlreiche i-Dötzchen in Geldern und den Ortschaften ihren ersten Schultag. Wir wünschen einen guten Start! Foto: Kaiser