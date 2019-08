Schulwegsicherheit in Straelen : Hol- und Bringzone: „Das muss sich noch einspielen“

Leer: Die Hol- und Bringzone an der Marienstraße in Straelen. Foto: Klatt

Straelen Die Resonanz auf das Angebot der Stadt Straelen für mehr Schulwegsicherheit ist: Null. Für die Verantwortlichen besteht aber kein Grund zur Unruhe.

Es sind rund 50 Meter von dem einen Schild mit eingeschränktem Halteverbot zum anderen. So lang ist die Hol- und Bringzone (HuB), die von der Stadt an der Marienstraße eingerichtet wurde. Dort und am Gieselberg an der Grünfläche südlich der Uhlandstraße haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder mit dem Auto bis auf rund 320 Meter an das Schulzentrum zu bringen. Eine Möglichkeit, die von den Straelenern nicht genutzt wird.

Zumindest nicht am ersten Tag des neuen Schuljahres an der Marienstraße. Von 7.30 bis 8 Uhr bog eine Handvoll Autos, in denen erkennbar Schulkinder mitfuhren, zwar von der Marienstraße in die Goethestraße in Richtung Schulzentrum ab. In der neuen HuB freilich wurde kein Kind abgesetzt, um den Rest zur Schule zu laufen.