Gerichtsurteil : Fußweg in Kapellen bleibt zugemauert

Fußweg in Kapellen bleibt zugemauert

Das Gericht hat entschieden: Die Mauer muss nicht zurückgebaut werden. Nun melden sich auch die Eigentümer zu Wort.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Dem Gericht zufolge handelt es sich bei dem Päddchen um einen sogenannten Interessentenweg. Der Pfad wurde in den 50er Jahren mehrfach von der Gemeinde Kapellen so bezeichnet, heißt es. Interessentenwege waren nicht-öffentliche Wege, die nur für einen bestimmten Personenkreis gedacht waren. Aus alten Karten lasse sich ein öffentlicher Straßenverlauf an dieser Stelle nicht eindeutig belegen.