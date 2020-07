Besonderer Musikunterricht in Erkrath : Sportpädagoge gibt Kurse im Ukulele-Spiel

Norbert Koch spielt Ukulele und gibt ab Samstag Kurse. RP-Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Sportpädagoge Norbert Koch kann seit seinem Studium Ukulele spielen - und will diese Fertigkeit auch anderen beibringen. Am Samstag geht’s los in der Erkrather Begegnungsstätte der Caritas, Anmeldungen sind noch möglich.

Von Hanna Eisenbart

Einfach mal Ukulele lernen? Warum nicht? Norbert Koch bietet dazu jetzt in Erkrath Kurse an. Der erste beginnt am Samstag. Koch verspricht: „Nach einem Kursus von drei Stunden ist man in der Lage, drei Akkorde zu spielen, mit denen sich zig Lieder begleiten lassen.“

Im Gegensatz zur Gitarre verfügt die Ukulele nur über vier statt sechs Saiten. Die Griffe für den C-Dur-, F-Dur- und a-Moll-Akkord sind denkbar einfach. Vor allem: Man kann die Ukulele überall mit hinnehmen; ob am Strand oder beim Picknick, eine Ukulele birgt einfach den Zauber, Lieder begleiten zu können, und Musik animiert wiederum zur Bewegung.

„Bewegung und Musik sind elementare Grundbedürfnisse des Menschen“, sagt Koch, der als Sportpädagoge bis zu seiner bevorstehenden Pensionierung für die Ausbildung von Übungsleitern beim Landessportbund verantwortlich war. Er veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Begegnungszentrum an der Gerberstraße zunächst einmal drei Kurse jeweils für drei Stunden. Die Kurse richten sich an alle, die schon immer ein Instrument lernen wollten, an Eltern, Großeltern mit oder ohne Enkel (ab sieben Jahren), Erzieher, Altenpfleger.

Gerade der Zugang zu alten, gar dementen Menschen gelingt mit Musik besonders gut. Das hat Norbert Koch vor einigen Jahren auch am Bett seiner demenzkranken Mutter erlebt. Über die schlichten Klänge der Ukulele und Lieder, an die sich die alte Dame trotz Demenz erinnern konnte, gelang eine Nähe und ein stilles Vertrauen bis hin zu ihrem Tod, denn das Musikgedächtnis stirbt zuletzt.

Doch wie lernte er die Ukulele kennen? Nach seinem Studium an der Sporthochschule Köln lernte der junge Student Gitarre, da – anders als heute – damals ein musikalisches Fach zur Ausbildung gehörte. Von zwei Russen, die an demselben Seminar teilnahmen, lernte er das Ukulele-Spiel.

Das will er nun weitergeben. An die 50 Instrumente besitzt Norbert Koch, nicht zuletzt deshalb, weil er niemandem absagen möchte, weil kein Instrument vorhanden ist. Der Preis für ein Instrument ist übrigens „sozial“: Eine einfache Ukulele ist schon für 80 bis 90 Euro zu haben.

Selbst Erkrankungen können durch das Ukulele-Spiel gemildert werden, weiß Koch aus eigener Erfahrung: Eine seiner Kursteilnehmerinnen, deren Finger von Arthrose geplagt waren, erlebte nach einem Jahr Übung, dass ihre Finger beweglicher wurden und die Schmerzen abnahmen.