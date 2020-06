Kultur in Radevormwald : Musikschule bietet erneut Kurse für Kinder an

Radevormwald Nach den Sommerferien beginnen wieder Angebote, die für Kleinkinder, Kindergartenkinder und Grundschüler geeignet sind. Dabei werden spielerisch Grundkenntnisse vermittelt. Auch Instrumente können die Teilnehmer bereits ausprobieren.

Für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren wird der Schnupperkurs angeboten. In diesem Kurs werden viele Instrumente vorgestellt und natürlich auch in Ruhe ausprobiert, so dass die Wahl, für welches Instrument sich das Kind entscheidet, leichter fällt. Der Schnupperkurs dauert drei Monate und findet jeweils Samstagvormittag im Bürgerhaus statt. Am Ende treffen sich Eltern, Kinder und Vertreter der Musikschule zu einer Beratung.