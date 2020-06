Caritas in Viersen : Neue Strukturen bei der Caritas

Kreis Viersen Hinter dem Caritasverband Kempen-Viersen liegt ein Geschäftsjahr voller Innovationen. Auch 2020 ist bisher durch die Corona-Krise von vielen Neuerungen geprägt. Das wird vor allem in der Tages- und Altenpflege spürbar.

Obwohl das Geschäftsjahr 2019 noch nicht von der Corona-Pandemie betroffen war, waren die Auswirkungen auch bei der Vorstellung der Jahresbilanz des Caritasverbandes Kempen-Viersen im Haus der Caritas in Viersen ein großes Thema. Vor allem bei Einrichtungen zur Tages- und Altenpflege sowie beim Ambulanten Pflegedienst war der Umgang untereinander eine sehr sensible Thematik.

Corona Dank großer Vorsicht bei möglichen Verdachtsfällen, umfassender Antikörper-Tests und auch einer ordentlichen Portion Glück, wie Vorstand Peter Babinetz betont, blieb die Anzahl der Corona Patienten bei null. Dies umfasst alle Mitarbeiter, Kunden und Patienten sämtlicher regionaler Einrichtungen und Dienste. „Die Corona-Zeit ging mit enormen Belastungen und Einschränkungen für alle Betroffenen einher, die natürlich teilweise weiterhin andauern. Für den Besuch in den Altenheimen galten strenge Beschränkungen, welche erst langsam gelockert werden. In den weiteren Einrichtungen haben wir den Publikumsverkehr früh eingeschränkt und beispielsweise über Videoschaltungen, Arbeiten aus dem Fenster hinaus und hohe Erreichbarkeit über E-Mail und Telefon den Betrieb aufrecht erhalten. Kurzarbeit war bei uns kein Thema, wo es an einigen Stellen weniger zu tun gab, war der Bedarf anderswo umso größer, so konnten wir die freiwerdenden Fachkräfte dort zur Unterstützung einsetzen,“ erläutert Caritas-Vorstand Christian Schrödter, der sogar einige positive Auswirkungen bemerkt. „Die Digitalisierung wurde ein gutes Stück vorangetrieben aber auch die Wertschätzung, die den Pflegekräften entgegenkommt, ist enorm gestiegen. Wir hoffen, dass sich dies nicht nur in der einmaligen Bonuszahlung niederschlägt.“