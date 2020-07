Hochzeitsplanerin aus Erkrath erzählt : Hochzeit und Trauer in der Corona-Zeit

Erkrath Die Hochzeit soll ein Meilenstein als schönster Tag im Leben sein. Natalie Sahm trägt ihren Teil dazu als Hochzeitsrednerin bei. Auch als Trauerrednerin begleitet sie. In den Wochen der Corona-Pandemie steht sie vor neuen Herausforderungen.

Sahm Ich habe mich 2017 allein selbständig gemacht. Mit der Zeit kamen dann aber so viele Anfragen, dass ich nicht alle bedienen konnte. Deshalb habe ich weitere Redner ins Team geholt, zwei Männer und drei Frauen. Wir bieten auch mehrsprachige Trauungen an, in Spanisch, Portugiesisch, Polnisch und Englisch. Wichtig ist, dass die Chemie zwischen dem Redner und den Kunden stimmt.

Sahm Der Lockdown hat sich sehr ausgewirkt. Viele Paare haben ihre Hochzeit auf das nächste Jahr verschoben. Die meisten haben nicht abgesagt, aber verschoben. Manche haben von April oder Mai auf den Herbst verschoben und hoffen so, auf der sicheren Seite zu sein. Es gab ja fast täglich neue Maßnahmen und so konnte auch ich den Paaren nichts sagen. Deshalb habe ich den Paaren empfohlen, umzubuchen. Die Vorstellung, mit Maske und Abstand mit deinen Liebsten zu feiern, ist nicht schön. Es gibt aber auch welche, die ausgeharrt haben.

Sahm Die Locations haben es, aufgrund der Maßnahmen, die sie einhalten müssen, zurzeit sehr schwer. Es gibt auch tatsächlich Locations, die vor dem finanziellen Ruin stehen. Die Gastronomie beispielsweise hat der Corona-bedingte Lockdown ja sehr hart getroffen. Viele Locations für Hochzeiten haben auch einen großen Garten oder Außenanlage, da ist das kein Problem, so lange das Wetter mitspielt. Schloss Grünewald in Solingen zum Beispiel. Oder Hopmanns „Olive“ in Erkrath, Gut Höhne und das Grafengrün an der Rennbahn in Düsseldorf und viele mehr.