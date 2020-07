Christliches Leben in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Kommunionfeiern nach den Ferien

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Wegen der Corona-Krise ist der Zeitplan verändert: Einige Familien haben bereits mit reduzierter Gästezahl im kleinen Kreis gefeiert, der Rest hofft auf Möglichkeiten im August und September.

Daher werden die Erstkommunionen nun in kleinen Gruppen und teilweise in eigenen Gottesdiensten gefeiert. Aus der Gruppe der über 80 Kommunionkinder haben bereits knapp 20 ab Pfingsten an Sonn- und Feiertagen in Kleingruppen zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen. Wegen der eingeschränkten Teilnehmerzahl bei den Messfeiern wurden zusätzliche Gottesdienste am Nachmittag gefeiert. Die übrigen Kommunionkinder werden nach den Sommerferien an verschiedenen Sonntagen in kleinen Gruppen in gleicher Weise zusammen Erstkommunion feiern. „Ob irgendwann eine Nachfeier oder zumindest eine Dankfeier der Erstkommunion im größeren Rahmen stattfinden kann, ist aufgrund der bleibenden Ungewissheit nicht abzusehen“, sagt Hannig.