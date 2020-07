Corona-Krise beeinflusst Öffnungszeiten : Post bis auf weiteres nur halbtags geöffnet

Mettmann Wer Briefe abgeben oder Pakete abholen will, muss derzeit längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Das verärgert viele Kunden. Die Filiale hat nur halbtags geöffnet, das hat mit einer Corona-Vorsichtsmaßnahme zu tun, erläutert ein Sprecher.

Die Schlange vor der Postfiliale an der Schwarzbachstraße in Mettmanns Innenstadt wird immer länger. Wenig begeistert sieht die Kundin aus, die sich hinten anstellt, die Maske bereits über das Gesicht gezogen. „Ist ja kein Wunder, wenn die erst mittags aufmachen“, ärgert sie sich.

Tatsächlich hat die Post – eigentlich ist es eine Filiale der Postbank, in der auch Briefmarken verkauft und Pakete entgegen genommen werden – zurzeit lediglich Montag bis Freitag von 12.30 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Das hat mit der Corona-Krise zu tun, erläutert Hartmut Schlegel, Sprecher der Postbank, auf Nachfrage unserer Redaktion: „Um unser Filialnetz auch weiterhin geöffnet zu halten, arbeiten unsere Mitarbeiter in wechselnden, voneinander getrennten Teams im Schichtbetrieb. Hierfür werden die Öffnungszeiten eines Teils der Filialen verkürzt.“ Hintergrund dieser Regelung ist, dass das Unternehmen im Fall einer Infektion die Filiale nur für kurze Zeit schließen will, um nach einer Sonderreinigung mit dem zweiten Team den Betrieb wieder aufzunehmen. „Das führt allerdings auch dazu, dass die Personalstärke in einigen Filialen geringfügig reduziert ist“, erläutert Schlegel.