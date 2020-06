Wiedereröffnung Weltspiegel Kino : „Kino kann Streaming-Medien begegnen“

Mettmann Thomas Rüttgers über die Wiedereröffnung seines Mettmanner Kinos am Donnerstag, 2. Juli, notwendig gewordene Aus- und Umbaumaßnahmen durch die Corona-Pandemie und wie er die Zukunft der Branche einschätzt

RÜTTGERS Seit Mitte März war unser Weltspiegel Kino geschlossen, bis Mitte April haben wir das Geschäft komplett heruntergefahren. Dann machten wir aus der Idee „Autokino“ ein neues Konzept mit Stationen in Erkrath, Monheim und Wülfrath. Das war viel Arbeit und intensiv, wir konnten aber die eigentlich kinolose Zeit aktiv beleben und gestalten. Um die Frage zu beantworten: Wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Die Resonanz in Erkrath war super, in Monheim zufrieden stellend und in Wülfrath gingen wir früher vom Netz.