Personalien im Kreis Mettmann : Wahlen und Verabschiedungen

Offizielle Verabschiedung in den nur kurze Zeit bevorstehenden Ruhestand: v.l.n.r.: Stefan Goebels, Detlef Hesse (Mitte) und Uwe Knorr Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Der Leitende Polizeidirektor Manfred Frorath geht in den Ruhestand, ebenso Polizeihauptkommissar Detlef Hesse, der als ältester aktiver Polizeibeamter im Kreis Mettmann gilt. Die Grünen haben zudem ihre Kandidaten für den Kreistag bestimmt.

Polizeihauptkommissar Detlef Hesse geht jetzt mit Vollendung seines 65. Lebensjahrs in den Ruhestand. Er hält bei der Kreispolizeibehörde Mettmann einen Rekord: Er ist der älteste aktive Polizeibeamte im Kreis Mettmann. Hesse trat im Oktober 1975, somit vor inzwischen fast 45 Jahren, seinen Dienst als junger Wachtmeister an. Er war unter anderem in den Städten Mettmann, Erkrath, Wülfrath, Heiligenhaus und Velbert eingesetzt. Offenbar machte ihm seine Arbeit viel Freude: Seine reguläre Dienstzeit wurde 2017 auf besonderen eigenen Wunsch um drei Jahre verlängert.