Vorstandswahlen in Mettmann : Matthias Stascheit ist neuer SPD-Vorsitzender

Mettmann Stascheit folgt auf Heribert Klein, dessen Verdienste insbesondere für die Bewegung gegen rechts Fraktionschef Florian Peters nachdrücklich würdigte. Peters betonte darüber hinaus, dass Mettmann nach wie vor lebenswert sei und man den Ort, in dem man lebt, nicht schlechter darstellen solle als er ist.“

Mit Ausblick auf den weiteren Verlauf des Kommunalwahlkampfs warnt Peters vor einem zu starken Vereinfachen von Sachverhalten. Die intensive Arbeit in Rat und Fraktion, die bei vielen Fraktionsmitgliedern maßgeblich die Freizeit ausfülle, könne nicht auf wenige Sätze herunter gebrochen worden. In diesem Zusammenhang verweist er auf die Faktenchecks, die die SPD Mettmann am Tag nach der IHK-Wahlarena mit den Mettmanner Bürgermeisterkandidaten am 17. Juni auf ihrer Internetseite allen Interessierten zu Verfügung gestellt hat. Man solle nicht vergessen, dass Mettmann bereits jetzt eine hohe Lebensqualität bietet: Wahlkampf könne nicht bedeuten, den Ort in dem man lebt, schlechter darzustellen, als er ist, betont Peters. Die Arbeit der SPD in den letzten Jahren könne sich sehen lassen: „Mit einer Vielzahl von Anträgen und Initiativen haben wir uns in den letzten sechs Jahren aktiv und im Sinne einer positiven Gestaltung unserer Heimatstadt eingebracht.“