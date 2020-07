Nachruf : SPD trauert um Dieter Becker

Erkrath Der Ortsverein verliert nach eigenen Angaben einen seiner aktivsten Mitstreiter. Dieter Becker war Polizist und stieg nach seiner Pensionierung noch einmal in die Kommunalpolitik ein.

Die SPD Erkrath trauert um Dieter Becker. Er ist nach mehrwöchigem Aufenthalt im Franziskus-Hospiz den Folgen seiner Krebs-Erkrankung erlegen. „Wir alle im SPD-Ortsverein, in der AG 60plus und in der Ratsfraktion nehmen traurig Abschied von einem unserer aktivsten Mitstreiter“, sagt SPD-Fraktionschef Detlef Ehlert. Dieter Becker war Polizist und zuletzt als Vergabespezialist für Polizeibeschaffung und als Personalrat im NRW-Innenministerium tätig. Nach seiner Pensionierung stieg er wieder in die Kommunalpolitik ein. Erst wurde Becker zum Ortsvereinsvorsitzenden der SPD in Unterfeldhaus gewählt, später übernahm er im vereinten Ortsverein Erkrath dieselbe Aufgabe. 2004 wurde Dieter Becker als Unterfeldhauser Kandidat erstmals in den Stadtrat gewählt. Er war eine der Säulen der SPD-Ratsfraktion, aktiv im Haupt- und Finanzausschuss, im Rechnungsprüfungs- und im Betriebsausschuss sowie im Stadtwerke-Aufsichtsrat. Von seiner Krankheit gezeichnet legte er zum Jahreswechsel 2019 das Mandat als Ratsmitglied nieder. „Er bleibt in unseren Herzen, wir werden ihn nicht vergessen und sein Andenken ehren.“