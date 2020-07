Erkrath : Sozialdemokraten wollen Spielplatz für alle Kinder öffnen

Erkrath Das Gelände dient als Ausweichspielplatz für die Kinder der abgebrannten Kita Lummerland. Wenn jedoch der Kita-Betrieb ferienbedingt nicht läuft, könnten ihn andere Mädchen und Jungen aus dem Viertel nutzen, schlägt Detlef Ehlert vor.

SPD-Fraktionschef Detlef Ehlert zeigt für diese Regelung, die von der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr eingeführt wurde, durchaus Verständnis: „Das ist angesichts der beengten Platzverhältnisse auf dem übergangsweise genutzten Bolzplatzgrundstück während der Betriebszeiten der Kita auch in Ordnung.“ Doch er sieht dennoch Potenzial dafür, dass auch alle anderen Kinder auf ihre Kosten kommen könnten: „Allerdings trifft das nicht zu für die Zeiten am Nachmittag nach Kita-Ende, an den Wochenenden und jetzt bald während der Ferienschließzeiten der Kita“, sagt er. In einem Antrag an die Stadtverwaltung bittet er daher, „durch einen Schließdienst möglich zu machen, dass die Kinder aus Kempen, die sonst gar keinen Spielplatz mehr im Wohnbereich hätten, einen Platz zu ihrer Entfaltung bekommen. Auch die Kempener Kinder hätten in der Zeit der Corona-Kontaktsperre gelitten, „viele Urlaubsreisen werden in diesen Sommerferien nicht stattfinden, so dass der attraktive Spielplatz im Viertel wieder verfügbar gemacht werden sollte“. Ehlert bittet die Stadt um eine unbürokratische und schnelle Lösung, die das Anliegen derzeit prüft.