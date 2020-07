Musik für die ganze Familie in Mönchengladbach : Kinder lieben Bewegungslieder

Mönchengladbach Thomas Wimmer ist Erzieher und Kinderliedermacher. Mit seinen Liedern will er Kinder und Eltern ansprechen. Er weiß, was bei den Kleinen ankommt. Zum Beispiel Rhythmen mit Po-Wackel-Faktor.

An der Melodie erkennt man nicht unbedingt, dass Thomas Wimmer gerade ein Kinderlied spielt. Der Rhythmus ist schnell, die Musik rockig. „Den Kopf nach links, den Kopf nach rechts, schüttel den Kopf“, singt der Kinderliedermacher, und die Kinder vor der Bühne schütteln die Köpfe begeistert mit. So war es beim Familienfest auf dem Rheydter Marktplatz, so ist es bei all seinen Auftritten. „Kinder lieben Lieder mit Bewegung“, sagt Wimmer, der nicht nur Musiker, sondern auch Erzieher ist. „Sie hüpfen, klatschen und singen gern mit.“ Am liebsten übrigens, wenn auch noch der Po erwähnt wird. „Wenn eine Zeile wie ,So wackeln wir mit dem Po’ kommt, gibt es kein Halten mehr“, lacht der Musiker.