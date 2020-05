Erkrath : Ordnungsdienst hat Spielplätze im Visier

Erkrath Die Stimmung auf vielen der Plätze im Stadtgebiet ist allerdings entspannt. Die Besucher freuen sich über das Stück wiedergewonnene Normalität. Viel mehr Sorgen bereiten den Beamten Jugendliche, die sich nicht an das Kontaktverbot halten.

Die Stimmung sei wegen der Corona-Einschränkungen am Anschlag. Da seien auch schon mal Flaschen und Steine geflogen, jedenfalls auf das Ordnungsdienst-Auto, das in diesem Fall den Bürger-Frust abbekommen habe. Die meisten Leute verhielten sich allerdings vernünftig und einsichtig. Hin und wieder heiße es auch „Schönen Dank, dass Sie da waren“, wenn das Ordnungsteam seine Rundgänge absolviert.

Die Bilanz in Sachen Spielplätze ist laut Stadt rundum positiv. Die Regelung zum Abstand unter den Begleitpersonen wird beachtet, kritische Überfüllungen an Spielplätzen waren nicht festzustellen.

Die haben sich seit gut einer Woche um die Spiel- udn Freizeitplätze im Stadtgebiet erweitert, denn dort darf wieder geschaukelt, geklettert, gebolzt und geskatet werden. Unter der Auflage, dass Begleitpersonen einen Sicherheitsabstand zueinander einhalten. Lange müssen sich die Ordnungsdienstler, die grundsätzlich zu zweit unterwegs sind, zumindest am Spielplatz im Bavierpark nicht aufhalten. Überraschend wenig Betrieb am sonnigen Nachmittag, alle Familien halten Abstand, es geht eher ruhig zu. Ein paar Meter weiter, nahe des Baviercenters, werden die Kontrolleure auf eine vierköpfige Gruppe junger Männer aufmerksam. „Mahlzeit, Ordnungsamt, würden Sie sich bitte trennen“, ruft einer der Beamten und macht sich auf den Weg in Richtung der Männer. Die streifen Kapuzen über, erhöhen ihr Lauftempo merklich und zerstreuen sich.

Eine Szene, die sie derzeit öfter erleben, sagen die zwei vom Ordnungsamt. Sie müssen aufmerksam und gut zu Fuß sein und dürfen die Konfrontation nicht scheuen. Gebe es in Alt-Erkrath tendenziell weniger zu tun, könne es in Hochdahl schon mal stressiger werden, wenn Jugendliche dort aufeinander träfen. „Wir haben Glück, dass gerade Ramadan ist, da ist es etwas ruhiger“, sagt der Mann vom Ordnungsdienst. Keine fünf Minuten später klingelt sein Telefon. Kollegen, die gerade am Hochdahler Stadtweiher unterwegs sind, fordern Verstärkung an – wegen Jugendlichen, die „wohl erhöhten Diskussionsbedarf haben“, wie es heißt.