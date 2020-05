Premiere unter freiem Himmel in Erkrath : Hupkonzert bei Poetry Slam im Autokino

Erkrath Gastgeber Jan Schmidt und seine vier eingeladenen Wortakrobaten lösten beim Wettstreit der Dichter auf dem Parkplatz am Neanderbad Begeisterungsstürme aus – auch per Warnblinker. Die Poetry-Slamer hatten voller Vorfreude nach acht Wochen Corona-bedingter Auftrittspause neben der Bühne sitzend verfolgt, wie sich der Parkplatz mit etwa 60 Autos füllte.

Wie gut sich ein Autokino auch als Austragungsort für einen Poetry Slam-Wettbewerb eignet, bewiesen am Samstagabend Gastgeber Jan Schmidt und die vier Wort-Akrobaten, die sich auf der eigens errichteten Bühne auf dem Parkplatz am Neanderbad präsentierten. Alle fünf waren voller Vorfreude, nach acht Wochen „Abstinenz“ aufgrund des Corona-bedingten „Kultur-Shutdowns“ wieder vor Publikum zu stehen. Mit ihren Texten stritten in zwei Durchgängen sowie in der entscheidenden dritten Runde die zwei Finalisten um den Sieg beim 3. Poetry Slam, der sonst im Mettmanner Weltspiegel-Kino stattfindet. Jan Schmidt, der sich als Poetry-Slamer bundesweit einen Namen gemacht hat, hatte bei der Auswahl seiner Kandidaten darauf geachtet, das gesamte Spektrum dieser auf Kleinkunst-Bühnen entstandenen Literatur-Form abzubilden.